Суд забрал у ПриватБанка киевскую гостиницу "Мир" в пользу Боголюбова

Верховный Суд отказал Приватбанку в удовлетворении требований по кассации и лишил банк права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве в пользу связанных с экс-владельцем банка Боголюбовым компаний, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее решение было принято Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда 2 вторника, 16 августа.

"Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем – если не в Украине, то в Америке и Англии" , – заявил член Наблюдательного совета банка Роман Сульжи.

О том, что компании-истцы связаны с бывшим собственником ПриватБанка Геннадием Боголюбовым, ранее сообщало само финучреждение.

Право собственности на киевскую гостиницу "Мир" перешло в ПриватБанк в результате обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО "Ардена" еще до национализации банка.

До национализации банка в августе 2016 года за счет перехода права собственности на залоговое имущество (гостиница "Мир", г. Киев, проспект Голосеевский, д. 70) в АО КБ "ПриватБанк" согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "АРДЕНА", была погашена часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около 18 млн дол.

В 2019 году ООО "АЭФ" инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и воспрепятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы "Мир".

В январе 2021 года Верховный Суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевскую гостиницу "Мир".

После этого аналогичный иск к ПриватБанку инициировало ООО "Артис".