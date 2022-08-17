ГУР: В армию РФ набирают иностранцев из Центральной Азии

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает﻿, что из-за нехватки желающих воевать российские оккупанты пытаются привлечь в армию граждан стран Центральной Азии.

"Количество российских граждан, которые хотят отправиться на войну в Украину, все меньше и меньше. Чтобы по крайней мере частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан" , — сообщили в ГУР.

Первенство в этом вопросе, по данным военной разведки, занимает московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.