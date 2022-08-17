Накопленных запасов газа Германии хватит на два месяца - Bloomberg

В случае прекращения российских поставок, Германии хватит запасов газа менее, чем на три месяца. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Так, по словам президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулирует энергетический сектор страны), пополнение запасов газа до 95% к ноябрю покроет потребности в отоплении, промышленности и электроэнергии примерно на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки.

Отмечается, что в настоящее время хранилища заполнены на 77%, что на две недели опережает планы по заполнению.

"Мы немного быстрее, чем раньше, заполняем хранилища, но это не признак того, что мы можем расслабиться. Напротив, это следует понимать как толчок" , - заявил Мюллер.

По его словам, учитывая риск более прохладной, чем обычно, осени и вероятность дальнейших перебоев с поставками, установленная правительством цель по заполнению хранилищ на 85% к октябрю может быть сложной.