В ГУР прогнозируют "острые события" на фронте

В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать" , - отметил он.

Юсов подчеркнул, что в настоящее время активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.