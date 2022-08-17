В ГУР прогнозируют "острые события" на фронте
В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.
"Будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать", - отметил он.
Юсов подчеркнул, что в настоящее время активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.
"Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас, они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории", - заявил представитель ГУР.