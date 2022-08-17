СтратКом ВСУ: украинские военные захватили в плен группу оккупантов

Украинские военные захватили в плен очередную группу российских оккупантов. Среди них есть наемники из частной военной компании Вагнера, сообщает Новое время.

Видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

"Пленные „вагнеровцы“ пополнили обменный фонд" , — говорится в сообщении.

В ходе съемки один из пленных признался, что является наемником Славянского корпуса. В 2014 году он успел побывать на Донбассе, однако в самом начале участия в боях получил ранение и поехал восстанавливаться в Россию.

5 августа Азов взял в плен пять российских оккупантов. Среди них — офицер.