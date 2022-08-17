Горсовет Днепра принял решение о формате обучения в школах

Учебный год в школах Днепра начнется 1 сентября в дистанционном формате. Такое решение депутаты приняли во время 26-й очередной сессии горсовета 17 августа, сообщает пресс-служба.

«Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение» , - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Уроки будут проводить как в так называемом общем формате, когда дети вместе с учителем в видеоконференции, так и по типу индивидуальных занятий, когда ребенок выполняет задания, а затем отправляет их педагогу.

График дистанционного обучения выстроят комфортно для школьников всех возрастов, говорится в сообщении.

За всеми деталями и консультациями родители могут обращаться к классным руководителям и администрациям школ.