РосСМИ сообщили о назначении нового командующего Черноморским флотом РФ

Членам военного совета Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе представили нового командующего - вице-адмирала Виктора Соколова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылающееся на источники.

Указывается, что членам военного совета прошло представление, но публичного мероприятия представления на должность не было, и, наверное, не будет в связи с введенным в городе "желтым уровнем террористической опасности".

Другой источник, знакомый лично с Соколовым, отметил, что в условиях, когда идет война, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях – это нормально.

Что этому предшествовало:

31 июля российские оккупанты заявили, что беспилотник, с которого атаковали штаб Черноморского флота, запустили из Севастополя.