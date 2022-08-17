Китай отправил в РФ свой военный контингент для совместных учений

Китайские войска отправились в РФ для участия в совместных военных учениях Восток-2022, сообщает Новое время.

Об этом в среду, 17 августа, сообщили в Минобороны КНР.

Кроме Китая, в учениях примут участие и другие страны, в частности Индия, Монголия, Таджикистан и Беларусь.

"Цель — углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление способности реагировать на различные угрозы безопасности" , — говорится в сообщении.

При этом Пекин уверяет, что данные военные маневры «не связаны с текущей международной и региональной ситуацией», вероятно, имея в виду российское вторжение в Украину и реакцию на него мирового сообщества.

По данным The New York Times, предыдущие совместные учения КНР и РФ прошли в мае.

Напомним, что Китай так и не присоединился к международным санкциям против кремлевского режима за вторжение российских войск в Украину, предпочтя нейтралитет в данном вопросе.