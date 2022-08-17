В порту "Черноморск" ждут еще пять судов для загрузки зерном

В порт "Черноморск" 17 августа ожидается прибытие 5 судов для загрузки экспортным украинским зерном, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

"Сегодня мы ожидаем захода в порт Черноморск 5 судов - это самый большой показатель за время работы "зернового коридора".

Нам нужно придерживаться таких темпов, чтобы выйти на месячный объем перевалки более 3 млн. тонн с интенсивностью около 100 судов в месяц", - заявил руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.

Отмечается, что в целом, в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 17 дней работы зернового коридора из украинских портов вышли 24 судна.

"Этот показатель удалось достичь благодаря сохранившимся коллективам в филиалах, быстро восстановивших нормальное функционирование портов. Сейчас бюрократические процедуры отошли на второй план.

Команда АМПУ работает на результат – максимально быстро обрабатывает суда и безопасно отправляет продовольственные караваны. Но основная наша цель - увеличить интенсивность работы зернового коридора на вход в порты", - добавили в АМПУ.

Напоминаем:

Из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией - это уже восьмой караван с продовольствием.

Седьмой караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области.

Шести кораблям разрешили вывоз зерна из украинских портов.

Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на готовящийся к отправке в Эфиопию балкер Brave Commander.

В Украине собрали 20,8 млн. тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы.