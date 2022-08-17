МИД Литвы призывает ЕС принять единое решение по отмене виз для россиян

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает Евросоюз принять единое решение об отмене виз для российских туристов, сообщает Делфи.

"Лучше всего, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз и все перестали бы их выдавать", - сказал министр журналистам в среду перед заседанием правительства.

Так он высказался после того, как Таллинн принял решение с четверга не пускать в страну российских туристов с выданными Эстонией визами.

Однако Ландсбергис заявил, что сомневается в эффективности таких мер.

"Сегодня гражданин России может получить визу в консульстве Германии, я не знаю, в любом российском городе, где есть консульство, и проехать по территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши туда, куда он намерен провести отпуск», — сказал он.

По словам министра, именно поэтому необходимо решение на уровне Сообщества.

После вторжения кремлевских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогичные решения приняли Латвия и Эстония.

Чехия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявила на прошлой неделе, что запрет на выдачу виз всем гражданам России может дополнить санкции, введенные Сообществом в отношении Москвы.