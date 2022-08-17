Генеральный секретарь ООН приехал во Львов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 17 августа, приехал во Львов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает спикер генсека в Twitter.

В четверг Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик накануне сказал, что Гутерреш обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и «политическое решение» полномасштабной войны, развязанной Россией.

Ранее в ООН заявили, что готовы помочь Международному агентству по атомной энергии с миссией на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, которая в последние недели все чаще подвергается вражеским обстрелам.

В канцелярии Реджепа Эрдогана сообщили, что тот хочет обсудить с украинским президентом отношения Украины с Турцией и возможность «дипломатического пути» прекращения полномасштабной войны России против Украины.

Антониу Гутерреш приезжал в Киев с визитом 28 апреля. В это время Россия нанесла ракетный удар по столице Украины.