Spiegel: в Германии ожидают усиления российской пропаганды и шпионажа

Spiegel: в Германии ожидают усиления российской пропаганды и шпионажа
Фото: Рixabay

Германия ожидает на активизацию российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Spiegel.

"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности, как гибридный рычаг", - заявили в Федеральной службе защиты конституции Германии.

Там считают, что Россия будет использовать фейковый дефицит газа и рост цен в ЕС поводом для разжигания опасений в обществе. Возможный дефицит энергии и продовольствия в Германии, который представляет угрозу для существования страны будет одним из главных тем для российской пропаганды.

Также в Германии ожидают, что РФ будет продолжать свои попытки политической и военной разведки. Внутри страны продолжаются поиски правых и левых экстремистов, а также врагов Конституции, которые не могут быть отнесены ни к одной из категорий. На них делается ставка, поэтому для мониторинга этой деятельности было создано "специальное оценивание".

Напомним, что ранее Россия использовала японский бренд для антиукраинской пропаганды.

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