CNN: Украина стоит минимум за тремя взрывами в Крыму

Украина стоит за по меньшей мере тремя взрывами в оккупированном РФ Крыму — на авиабазе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник среди украинских официальных лиц.

CNN пишет, что их собеседник передал им «внутренний правительственный отчет». По данным канала, в докладе авиабаза Саки описана как тяжелая, но разовая потеря для военной инфраструктуры российских оккупантов в Крыму, а последующие атаки — как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по оккупированному полуострову.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.