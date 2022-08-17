Столтенберг: захват российскими войсками ЗАЭС несет серьезную угрозу

Захват российскими военными Запорожской атомной станции несет серьезную угрозу. Провокации на станции подвергают опасности не только Украину, но и другие страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Столтенберг заявил, что нападение на ядерные объекты представляет серьезную угрозу безопасности.

"Они повышают риск ядерных инцидентов и подвергают опасности население Украины и соседних стран, а также все международное сообщество" , - сказал он.

При этом генсек отметил, что НАТО сохраняет нейтралитет в войне, которую развязала Россия. По его словам, альянс будет поддет поддерживать политический диалог под эгидой ЕС.

Напомним, в ООН заявили, что готовы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что делегация экспертов должна поехать на ЗАЭС через подконтрольную Украине территорию.

В то же время в России пригрозили МАГАТЭ "опасной поездкой", если эксперты решат ехать через Киев.