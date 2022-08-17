В Пентагоне рассказали о сценарии деоккупации Украины

За месяц — с 10 июля по 14 августа — линия фронта почти не изменилась ни в пользу Украины, ни России. В то же время в Министерстве обороны США предполагают, что переломный момент в войне состоится в первой половине сентября, сообщает Деловая столица.

Такую оценку высказал представитель Пентагона.

"За месяц никаких видимых продвижений. Перелом — первая половина сентября. Окончание активной фазы войны с освобождением правобережной Херсонщины и части Приазовья — январь 2023 года. Дальше все зависит от многих факторов, но инициатива того времени окончательно будет перехвачена Украиной. Полное окончание горячей фазы — осень 2023 года" , — описал план освобождения Украины представитель Пентагона.

Напомним, об ожидаемом в ближайшие дни обострении на фронте сообщали также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там напомнили, что ранее предупреждали о том, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий.