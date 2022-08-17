ГУР: оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты из Крыма

После взрывов в оккупированном Крыму российские захватчики срочно отводят свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на территорию страны-агрессора России, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в среду, 17 августа, в Telegram.

По данным ГУР, после серии взрывов на военных объектах оккупантов в Крыму они частично перемещают авиацию с аэродромов передового базирования на полуострове на запасные и аэродромы постоянного базирования на территории России.

Разведка зафиксировала перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов, в том числе в Севастополь, Краснодар, Приморско-Ахтарск, Крымск, Геленджик и Кущевскую. Во время перелета одного из МиГ-31 на борту произошел пожар.

Также в ГУР рассказали, что 11 августа к аэродрому Гвардейское перебросили пять вражеских самолетов Су-27/30 (38-й истребительный авиационный полк) и пять СУ-34 (559-й бомбардировочный авиационный полк). В Гвардейском 16 августа произошли взрывы.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что после взрывов в Крыму командование РФ, скорее всего, озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове.