"Нафтогаз" не получил согласие на отсрочку выплат по евробондам

НАК "Нафтогаз Украины" не удалось получить согласия на двухлетнюю отсрочку выплат процентов и погашения ни по одному из трех выпусков его еврооблигаций, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, необходимый кворум (свыше 2/3) был достигнут лишь на собрании еврооблигаций на $335 млн с погашением в июле 2022 года, однако за отсрочку было подано лишь примерно 22% голосов при необходимом минимуме в 75%.

По двум другим выпускам – с погашением в 2024 году на EUR600 млн и с погашением в 2026 году на $500 млн – кворума не было, поэтому будут созваны повторные собрания.

"Нафтогаз" уточнил, что на собрание по евробондам 2024 зарегистрировались владельцы примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.

Что касается еврооблигаций 2026 года, выплата процентов и погашение по которым приходятся на ноябрь, то на собрание зарегистрировалось приблизительно 54%, а за отсрочку было подано около 43% голосов.

Повторные собрания в отношении еврооблигаций-2024 и евроблигаций-2026 назначены на 31 августа соответственно в 11:00 и в 11:15 по Лондону.