Андрющенко: в Мариуполь прибыл российский паром "Лаврентий"

В порт захваченного Мариуполя прибыл пустой российский паром "Лаврентий" – выполнил указание российского Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариупольский порт наконец-то пришвартовался паром "Лаврентий". Долгий путь с 1 по 16 августа вместо анонсированных 7 часов.

Паром прибыл пуст. Как настоящий пират – с выключенными системами идентификации.

Что-нибудь будет забирать в порту Мариуполя и тащить в Ейск. Пожалуй, не мародерства ожидали мариупольцы, но чего другого ждать от России?".

Позже Андрющенко добавил, что российский паром прибыл в Мариуполь для исключительно военного назначения.

Советник городского головы также процитировал слова представителя судна, заявившего, что "паром совершил плановый переход в соответствии с планами Минобороны РФ из порта Ейска в порт Мариуполя".

Пропагандисты заявляют, что это пробный рейс, а регулярные россияне хотят запустить с 5 сентября.