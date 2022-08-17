Резников провел переговоры с министром обороны Дании: о чем говорили

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом в среду, 17 августа, сообщает Новое время.

"Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Украины Мортеном Бедсковом" , — пишет Резников в Twitter.

Украинский министр сообщил, что стороны обсудили результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной и усиление возможностей украинской армии. Резников также поблагодарил народ Дании за поддержку в противодействии агрессии РФ.

Бердсков в Twitter cообщил, что его страна продолжит поддерживать Украину в войне против России.

"Дания продолжает решительно поддерживать ВСУ и борьбу за свободу Украины" , — пишет он.

Он добавил, что работа по конференции в Копенгагене для поддержки украинской армии продолжается.