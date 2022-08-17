Мининфраструктуры: из портов Украины вышли еще три судна c агропродукцией

Еще три судна с украинской агропродукцией вышли из портов Черноморск и Одесса в среду, 17 августа, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

В ведомстве уточнили, что суда PETREL S, SARA и EFE с более чем 33 тыс. тонн агропродукции на борту вышли из украинских черноморских портов утром в среду. Накануне из украинских портов вышел самый большой караван из пяти судов, которые перевозят почти 110 тысяч тонн продукции. Ожидается, что 17 августа в порты зайдет такой же караван под загрузку более чем 70 тоннами зерна.

По данным Мининфраструктуры, после начала работы «зернового коридора» из украинских портов вышли уже 24 судна с 600 тонн агропродукции.

Ранее турецкое Министерство национальной обороны сообщило, что в рамках Стамбульского соглашения из украинских портов 17 августа вышло еще четыре корабля с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой, пишет агентство Анадолу.

1 августа из Одесского морпорта вышло судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые проверяют грузы и персонал. Инспекцию проводят только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что через три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.