Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшую поддержку Украины оружием
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, главной темой которого была военная помощь Украине для защиты от агрессии РФ, сообщает Европейская правда.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.
"Оружие было основным фокусом моего телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает продолжительность войны и остается наилучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира", - отметил он, добавив благодарность за США.
Американская сторона еще не обнародовала коммюнике по итогам разговора.
Напомним, ранее 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином анонсировал новую военную помощь от Соединенных Штатов.