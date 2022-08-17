Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшую поддержку Украины оружием

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, главной темой которого была военная помощь Украине для защиты от агрессии РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

"Оружие было основным фокусом моего телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает продолжительность войны и остается наилучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира" , - отметил он, добавив благодарность за США.

Weapons were the focus of my call with @SecBlinken: we coordinated further supplies from the U.S. and partners. Military aid to Ukraine shortens the war and remains the best investment in the long-term security of Europe and the world. Grateful for the unfaltering U.S. support. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 17, 2022

Американская сторона еще не обнародовала коммюнике по итогам разговора.

Напомним, ранее 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином анонсировал новую военную помощь от Соединенных Штатов.