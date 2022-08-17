Энергоатом: в Украине создан штаб для мониторинга ситуации на ЗАЭС
На базе компании Энергоатом создали кризисный штаб на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС, временно захваченной российскими оккупантами, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Facebook в среду, 17 августа.
Глава Минэнерго Герман Галущенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, президент Энергоатома Петр Котин, главы Днепропетровской и Запорожской ОВА и ГСЧС в Запорожье провели инспекцию служб, сил и средств, ответственных за радиохимический, биологический и ядерный контроль.
По словам министра энергетики, в штаб вошел широкий круг министерств, ведомств и учреждений, он работает круглосуточно и отслеживает ситуацию вокруг ЗАЭС. Монастырский заявил, что опасность в районах возле станции будет сохраняться, пока там находятся российские оккупанты. Глава МВД подчеркнул, что ответственность за происходящее на ЗАЭС лежит на стране-террористе России, а Украина должна готовиться к возможным сценариям.
"Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и продолжает ухудшаться. В последние три недели усилились попытки российских захватчиков повредить оборудование станции. Для этого они обстреливают и саму ЗАЭС, и линии, по которым она соединяется с объединенной энергосистемой Украины. Это очень опасно", — заявил президент Энергоатома.
Котин также сказал, что оккупанты хотят отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы и попытаться подключить ее к оккупированному Крыму.
16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции.
Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.
Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.