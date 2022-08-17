Шмыгаль: Украина получит 450 млн канадских долларов на закупку газа

Канада выделила Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа для прохождения отопительного сезона, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Спасибо Джастину Трюдо, Христи Фриланду и всему канадскому народу за непреклонную поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июля Кабинет министров утвердил фиксированную цену на газ для производителей тепла и горячей воды до 31 мая 2023 года, что позволит не подымать тарифы на данные виды услуг для населения.

29 июля Верховная Рада ввела мораторий на повышение тарифов во время военного положения

Кабинет министров с целью экономии энергоресурсов планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой – минимум составит 16 градусов.

Старт отопительного сезона в Украине намечен на 15 октября – изменить это могут только погодные условия.