Терехов: оккупанты нанесли удар по Харькову, горит многоэтажка
Российские военные нанесли удар по Салтовскому району Харькова, в результате чего в многоэтажном жилом доме начался сильный пожар, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов.
"Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки… На месте прилета сильный пожар в жилом здании", — отметил он.
Терехов добавил, что информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Как сообщалось, утром 17 августа Штаб обороны Харьковской области зафиксировал запуск более 5 ракет из Белгорода.