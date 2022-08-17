Терехов: оккупанты нанесли удар по Харькову, горит многоэтажка

Терехов: оккупанты нанесли удар по Харькову, горит многоэтажка
Фото: кадр из видео

Российские военные нанесли удар по Салтовскому району Харькова, в результате чего в многоэтажном жилом доме начался сильный пожар, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов.

"Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки… На месте прилета сильный пожар в жилом здании", — отметил он.

Терехов добавил, что информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Как сообщалось, утром 17 августа Штаб обороны Харьковской области зафиксировал запуск более 5 ракет из Белгорода.

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