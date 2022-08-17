Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области произошел взрыв, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Новое время.

"Очередная бавовка для русни в Кирилловке" , — пишет он в Telegram.

Федоров добавил, что ранее оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, «испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ».

"Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом поджигает не только солнце" , — добавил мэр Мелитополя.

В центре оккупированного Мелитополя днем 17 августа прогремел мощный взрыв. Федоров уточнял, что взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов.

Также, по данным Федорова, войска РФ полностью заблокировали выезд из временно захваченного Мелитополя.