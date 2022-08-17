Зеленский отреагировал на ракетный удар России по общежитию в Харькове

Российские оккупанты вечером в среду, 17 августа, нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, сообщает Новое время.

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видео с места ракетной атаки. Здание общежития полностью разрушено.

"Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора. Не простим, отомстим" , — подчеркнул он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара по Салтовке погибли шесть человек, 16 получили ранения. Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на месте удара начался сильный пожар в жилом здании.

Харьков и область каждый день подвергаются российским обстрелам. В Харьковской областной прокуратуре 7 августа сообщили, что из-за действий оккупантов в области погибли более 1000 мирных жителей, в два раза больше — ранены. Среди погибших 50 детей.