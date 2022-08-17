ОК "Север": оккупанты целый день обстреливали Сумскую область

Российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область, повреждения и разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

По состоянию на 21:30 17 августа, с территории РФ были произведены два обстрела Сумской области, где были значительно повреждены и разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

В первой половине дня, по данным оперативного командования, в области было зафиксировано 17 взрывов. Враг атаковал, вероятно, со ствольной артиллерии по территории Шалыгинской территориальной громады. Огонь вели из района российского населенного пункта Локоть. Повреждения получили частные сооружения и здание сельского дома культуры.

С 18:20 за час зафиксирован еще 21 взрыв. Установлено, что враг снова использовал ствольную артиллерию и наносил удары по территории той же громады. В результате вражеского обстрела из-за пожара полностью разрушены частные подворья, а также повреждены линии электропередач.

О потерях среди местного населения информация не поступала.