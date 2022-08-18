Праздник 18 августа: что запрещено накануне Спаса

18 августа, в канун Яблочного Спаса, или Преображения Господня, почитается память мученика Евсигния из Антиохии. В народе этот день прозывали Евстигней-житник, и имел он свои неповторимые обычаи, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

18 августа День ангела празднуют: Мария, Дарья, Симон, Иван, Кристина, Ефим, Евдокия, Максимилиан, Евстигней.

Что надо сделать в этот день

Когда-то 18 августа собирали и молотили первый ячмень, и выпекали из него хлеб.

Считалось большой удачей найти стебель с 12 колосками. Если удавалось найти такой колос, то его приносили домой и хранили до следующего лета.

На Евстигнея когда-то ели сырой лук. В народе верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию. Если лук слишком горький, то его запивали квасом или компотом.

Надо навести порядок в доме и дворе, подготовиться к Спасу. Ведь 19 августа работать нельзя. В этот день стоит собрать корзину для освящения с яблоками, грушами, сливами, виноградом, овощами, колосками, барвинком и тому подобное.

Ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому наши предки старались закончить все дела до наступления темноты.

Приметы этого дня

Какой будет погода 18 августа, таким будет и декабрь.

Гром с утра предвещает очень жаркую погоду.

Много дождевых червей вылезло - жди дождя.

Если птицы летают низко над землей, то вскоре будет гроза.

Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 18 августа