Праздник 18 августа: что запрещено накануне Спаса

Праздник 18 августа: что запрещено накануне Спаса
Фото: Pixabay

18 августа, в канун Яблочного Спаса, или Преображения Господня, почитается память мученика Евсигния из Антиохии. В народе этот день прозывали Евстигней-житник, и имел он свои неповторимые обычаи, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

18 августа День ангела празднуют: Мария, Дарья, Симон, Иван, Кристина, Ефим, Евдокия, Максимилиан, Евстигней.

Что надо сделать в этот день

Когда-то 18 августа собирали и молотили первый ячмень, и выпекали из него хлеб.

Считалось большой удачей найти стебель с 12 колосками. Если удавалось найти такой колос, то его приносили домой и хранили до следующего лета.

На Евстигнея когда-то ели сырой лук. В народе верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию. Если лук слишком горький, то его запивали квасом или компотом.

Надо навести порядок в доме и дворе, подготовиться к Спасу. Ведь 19 августа работать нельзя. В этот день стоит собрать корзину для освящения с яблоками, грушами, сливами, виноградом, овощами, колосками, барвинком и тому подобное.

Ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому наши предки старались закончить все дела до наступления темноты.

Приметы этого дня

  • Какой будет погода 18 августа, таким будет и декабрь.
  • Гром с утра предвещает очень жаркую погоду.
  • Много дождевых червей вылезло - жди дождя.
  • Если птицы летают низко над землей, то вскоре будет гроза.
  • Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 18 августа

  • Откладывать дела на потом, брать что-то в долг.
  • Громко разговаривать, кричать, ссориться, желать кому-то зла, петь.
  • Ходить босиком по траве.
  • Планировать дальние путешествия.
  • Делать важные покупки.
  • Есть скоромное - мясо, молоко, яйца, поскольку продолжается Успенский пост.
  • Спать днем - будет болеть спина.
  • После сумерек нежелательно выходить из дома, чтобы не случилось беды.

Новости

Популярные темы форума

analytics