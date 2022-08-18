Взрыв в мечети Кабула: число жертв резко возросло

Число погибших в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле резко возросло. Число жертв достигло 10. Об этом, со ссылкой на Xinhua, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

"По меньшей мере десять человек, среди которых известный священник, были убиты во время взрыва, который прогремел в мечети Кабула во время вечерней молитвы" , - отметили в агентстве.

Журналисты также отмечают, что в медицинские учреждения Кабула поступило 27 раненых взрывом, среди них есть дети.

"По словам очевидцев, взрыв совершил смертник" , - добавляет Xinhua.

A huge explosion has struck a mosque in #Kabul's PD17 during evening prayers. As many as 35 people may have been wounded or martyred. #KABULBLAST #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/0BaGsqh9Vh — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) August 18, 2022

Напомним, в столице Афганистана Кабуле мощный взрыв прогремел во время вечерней молитвы в мечети.