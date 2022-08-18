В Алжире бушуют лесные пожары: огонь уже унес десятки жизней

В восточных провинциях Алжира сейчас бушуют масштабные лесные пожары. Стихия уже унесла по меньшей мере 26 жизней.﻿ Об этом, со ссылкой на Xinhua, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Министр внутренних дел страны Камель Бельджуд заявил, что огонь убил 24 человека в самой восточной провинции Эль-Тарф и еще двух - в северо-восточной провинции Сетиф.

Журналисты отмечают, что всего на всей территории Алжира бушует 39 лесных пожаров в 14 восточных провинциях.

"При поддержке авиации пожарные противостоят стихии" , - добавляет Xinhua.

Напомним, в августе 2021 года в лесных пожарах в Алжире погибли 42 человека, в их числе 25 солдат.

Они ушли из жизни спасая местных жителей от стихии, которая опустошает горные леса и деревни к востоку от столицы страны.