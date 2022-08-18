Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).﻿ Об этом говорится в заявлении Fitch, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что повышение рейтинга произошло за счет реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление на обслуживание Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризация получила согласие 75% владельцев облигаций ( за совокупной основной суммой, что превышает минимально необходимые 66,7%" , - говорится в сообщении.

При этом аналитики отмечают, что рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, что является следствием нападения России.

"Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, добавляя и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными . ﻿