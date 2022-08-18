ОВА: увеличилось количество погибших в результате вражеского удара по Харькову

Количество раненых и погибших в результате вражеских обстрелов Харькова возросло. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11-летний ребенок.

Около 4:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из г. Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары.

В Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на 9:15 два человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Окончательные последствия этих попаданий еще устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

"Прошлая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны" , - отметил Синегубов.