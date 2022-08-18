Разведка Британии: РФ неумело использует танки в Украине

В ежедневной сводке британской разведки говорится, что российские войска не смогли установить динамическую защиту на свои танки, что стало повторением ошибок Первой чеченской войны, сообщает Украинская правда.

"Сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню (ERA)" , - говорится в сообщении.

При правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк.

"Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования ERA, которая восходит к Первой чеченской войне 1994 года" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям "катапультирования башни", которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины.