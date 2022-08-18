Опрос: Большинство украинцев хотят наказания для коллаборантов

Согласно результатам опроса КМИС, большинство украинцев выступают за привлечение к уголовной ответственности людей, которые сотрудничали с оккупационными властями, сообщает Украинская правда.

"69% респондентов считают, что работающих в оккупационных администрациях нужно привлечь к уголовной ответственности. Когда речь идет о врачах, то 66% против привлечения их к ответственности. По другим категориям ситуация менее однозначна" , - сообщают в Киевском международном институте социологии.

52% украинцев поддерживают наказание для местных бизнесменов-коллаборантов, 51% – для лиц, получивших паспорт России, 49% – для учителей, согласившихся работать по российской программе.

В то же время преобладает мнение о непривлечении к ответственности пенсионеров, подавших документы на получение российских социальных выплат, а также сотрудников критической инфраструктуры, получающих зарплату от оккупационной администрации.

Относительно меньше всего (20%) респондентов поддерживают наказание врачей, работающих по российским стандартам. Не поддерживают это мнение 66% опрошенных.

Социологи отмечают, что респонденты из западных регионов настойчивее требуют наказания для различных категорий населения, сотрудничающих с оккупантами. Также немного больше выступают за наказание младшие и украиноязычные респонденты.

Исследование общественного мнения проходило в июле. Оно состояло из двух частей: дневникового опроса и телефонных интервью.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля (АР Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%.

Методом дневникового опроса было опрошено 100 респондентов. Полевой этап исследования продолжался с 6 по 15 июля. Сообщается, что среди опрошенных наблюдалось пропорциональное представительство по полу. Не менее 70% опрошенных имеют высшее образование, заняты в разных сферах. Также представлены и экономически неактивные группы. Все участники интересуются событиями в Украине и за рубежом и почти ежедневно потребляют новости через разные медиа. Не менее 30% участников используют русский язык для общения дома.