Эстония подверглась самым масштабным кибератакам за последние 15 лет

Эстония подверглась самым масштабным кибератакам с 2007 года после демонтажа советского памятника в Нарве, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес.

"Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. За некоторыми краткими и незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии" , — написал Ильвес на своей странице в Facebook.

В апреле и мае 2007 года Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством в мировой киберистории того времени.

В результате организованной Россией атаки пострадали сайты государства, банков, прессы и политических партий.

Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в Нарве и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей недалеко от столицы.