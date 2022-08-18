Anadolu: в Украину едет Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется в Украину. Об этом, со ссылкой на Anadolu, сообщает Корреспондент.

В состав делегации также входит глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, министр нацобороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и некоторые другие члены турецкого правительства.

В состав турецкой делегации также входит генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Во Львове Эрдоган встретится с президентов Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в Украину накануне.

Как сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак, в ходе встречи Гутерриш будет обсуждать возможности для деэскалации войны.

Кроме того, генсек ООН планирует затронуть вопросы передвижения судов из украинских портов в Черное море, экспорт продовольствия и зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Завтра Гутерриш посетит один из трех украинских портов.