В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 44 300 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1889 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,
- РСЗО - 265 (+2) ед,
- средств ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+1) ед,
- вертолетов – 197 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
- крылатых ракет – 190 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,
- специальной техники – 93 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.