В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили:

личного состава - около 44 300 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1889 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,

артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,

РСЗО - 265 (+2) ед,

средств ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 234 (+1) ед,

вертолетов – 197 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),

крылатых ракет – 190 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,

специальной техники – 93 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.