В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44 300 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1889 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,
  • РСЗО - 265 (+2) ед,
  • средств ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+1) ед,
  • вертолетов – 197 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
  • крылатых ракет – 190 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,
  • специальной техники – 93 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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