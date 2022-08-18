КМИС: Украинцы хотят сильную руку и госконтроль за информацией

Согласно результатам опроса КМИС, большая часть украинцев считает, что государству во время войны больше нужен сильный лидер, а не демократическая система управления.

"Больше респондентов предпочитают идею сильного государства/сильного руководства, а не демократии в стране. Также есть основания полагать, что на фоне войны запрос на "сильную руку" растет" , - утверждают в Киевском международном институте социологии.

В частности, 58% считают, что для Украины сейчас важнее сильный лидер, тогда как демократическую систему назвали важнее только 14% опрошенных.

КМИС

Еще больший консенсус заметен по поводу вмешательства президента в деятельность парламента и правительства – 79% называют его оправданным для усиления обороны. В том, что распределение полномочий важно сохранять даже во время войны, убеждены 16%.

КМИС

Также 57% респондентов считают, что во время войны власти должны привлекать к ответственности граждан за распространение "вредных" для государства взглядов. В то же время 37% убеждены, что кто-либо должен иметь возможность публично выражать свои взгляды, не опасаясь преследований властей.

КМИС

52% заявили, что целесообразность выборов после завершения военного положения менее приоритетна. По их мнению, после военного положения нужно будет сосредоточиться на других вопросах. В то же время 40% считают, что важно своевременно провести свободные и честные выборы.

Также большинство украинцев (60%) хотят большего контроля государства за информацией в интернете. Не разделяют такое мнение 30%.

КМИС

Одобрительно относятся к телемарафону "Единые новости" как методу формирования общей точки зрения 65%, а не разделяют такое мнение 17%.

В то же время, 60% также хотят, чтобы СМИ имели возможность обоснованно критиковать действия власти. В поддержку линии власти выступают 32% опрошенных.

Исследование общественного мнения проходило в июле. Оно состояло из двух частей: дневникового опроса и телефонных интервью.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля (АР Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%.

Методом дневникового опроса было опрошено 100 респондентов. Полевой этап исследования продолжался с 6 по 15 июля. Сообщается, что среди опрошенных наблюдалось пропорциональное представительство по полу. Не менее 70% опрошенных имеют высшее образование, заняты в разных сферах. Также представлены и экономически неактивные группы. Все участники интересуются событиями в Украине и за рубежом и почти ежедневно потребляют новости через разные медиа. Не менее 30% участников используют русский язык для общения дома.