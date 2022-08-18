Минобразования: в Украине 15% учебных заведений повреждены или разрушены

В Украине повреждено или разрушено 15% учреждений общего среднего образования. Об этом на открытии Международной августовской педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне" сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Укринформ.

"261 полностью разрушено учебное заведение, 2 061 - повреждено. Это 15%. 1 300 заведений под оккупацией. И мы на сегодня (перед 1 сентября - ред.) уже говорим, ... что основная мобилизационная задача наша - запуск образовательного процесса" , - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что, несмотря на сверхсложную ситуацию за последние полгода 347 тысяч девятиклассников, 224 тысячи одиннадцатиклассников получили свидетельства об образовании.

Из этого количества 1153 документа о получении полного общего среднего образования и 907 свидетельств о получении базового образования выданы через дипломатические учреждения Украины за границей.

По данным МОН, которые привел Шкарлет, за границей находится 640 842 ученика, 22 333 учителя.

Всего в Украине 79015 учеников являются внутренне перемещенными лицами.