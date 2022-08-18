В НБУ рассказали, как будут работать банки 24 августа

В этом году из-за военного положения День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

В период действия военного положения отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Поэтому система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 24 августа будут работать в обычном режиме.

Напомним, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.