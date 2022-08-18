Ученые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

По данным Украинского гидрометеорологического института, при таких погодных условиях, которые наблюдаются 15-18 августа, в случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы Украины, но зацепило бы и соседние государства: оно угрожало бы не только Киеву, но и оккупированным территориям Донбасса, сообщает Украинская правда.

Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины выполнили моделирование переноса радиоактивных примесей при гипотетической аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) при метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа 2022 года.

Результаты моделирования атмосферного переноса и дисперсии радиоактивных аэрозолей Cs-137 получены с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и моделирующего комплекса атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6.

WRF прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа.

Радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для каждого из источников). Для радиоактивных аэрозолей были использованы характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм.

Из-за невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно.

"Согласно результатам расчетов, в течение 15-18 августа 2022 года самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Причем практически во всех направлениях по отношению к ЗАЭС.

Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева.

Частично радиоактивные примеси могут также быть вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии).