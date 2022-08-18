В нескольких городах сообщается о заминировании объектов инфраструктуры

В четверг, 18 августа, в Тернополе, Кропивницком и Виннице снова сообщается о заминировании объектов.

Тернополь﻿

"Есть информация о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. На месте работают соответствующие службы" , - сообщил мэр города Сергей Надал.

Он призвал горожан не приближаться к этим объектам.

Позже он сообщил, что информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.

Кропивницкий﻿

Как сообщила Суспільному пресс-секретар полиции области Виталина Бевзенко, правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании ряда объектов в Кировоградской области. Информацию проверяют.

Корреспондентам Суспільного известно о таком случае на рынке "Колхозный" в Кропивницком.

Винница

Как сообщает местное издание Винница.info, поступило сообщение о заминировании нескольких объектов гражданской инфраструктуры.

Сообщалось также об ограничении движения транспорта по трем направлениям.

Позже в Ситуационном центре сообщили, что возле железнодорожного и автовокзалов движение транспорта возобновили. Информацию о заминировании не подтвердили.