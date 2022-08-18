В нескольких городах сообщается о заминировании объектов инфраструктуры
В четверг, 18 августа, в Тернополе, Кропивницком и Виннице снова сообщается о заминировании объектов.
Тернополь
"Есть информация о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. На месте работают соответствующие службы", - сообщил мэр города Сергей Надал.
Он призвал горожан не приближаться к этим объектам.
Позже он сообщил, что информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.
Кропивницкий
Как сообщила Суспільному пресс-секретар полиции области Виталина Бевзенко, правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании ряда объектов в Кировоградской области. Информацию проверяют.
Корреспондентам Суспільного известно о таком случае на рынке "Колхозный" в Кропивницком.
Винница
Как сообщает местное издание Винница.info, поступило сообщение о заминировании нескольких объектов гражданской инфраструктуры.
Сообщалось также об ограничении движения транспорта по трем направлениям.
Позже в Ситуационном центре сообщили, что возле железнодорожного и автовокзалов движение транспорта возобновили. Информацию о заминировании не подтвердили.