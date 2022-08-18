Критического дефицита лекарств в Украине нет - Минздрав

В Украине на данном этапе нет критического дефицита медикаментов, но из-за войны могут возникать перебои с их поставками. Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

" Сказать, что у нас нет каких-то лекарств-такого нет. Но могут ли где-то возникать определенные перебои – да, это возможно, учитывая ряд факторов" , - сказал Ляшко.

Он напомнил, что в начале войны в Украине были некоторые проблемы с медикаментами: с инсулинами – из-за логистических проблем, затем – с L-тироксинами и эутироксом, когда его выкупили.