Критического дефицита лекарств в Украине нет - Минздрав
В Украине на данном этапе нет критического дефицита медикаментов, но из-за войны могут возникать перебои с их поставками. Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.
" Сказать, что у нас нет каких-то лекарств-такого нет. Но могут ли где-то возникать определенные перебои – да, это возможно, учитывая ряд факторов", - сказал Ляшко.
Он напомнил, что в начале войны в Украине были некоторые проблемы с медикаментами: с инсулинами – из-за логистических проблем, затем – с L-тироксинами и эутироксом, когда его выкупили.
"На сегодня такого нет. У сетей, у дистрибьюторов, на складах есть запасы лекарственных препаратов и мы можем управлять этими поставками", - уверяет министр.