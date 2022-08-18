Главы МИД Евросоюза обсудят визовые ограничения для россиян

Представительница Еврокомиссии Анита Гиппер заявила. что министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине, сообщает Украинская правда.

"Я бы хотела напомнить, что 31 августа у нас будет официальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. Дискуссии там затронут также вопрос виз россиян, путешествующих в ЕС" , - сказала Гиппер.

Она добавила, что в контексте визового вопроса Еврокомиссия продвигает скоординированный ответ на уровне ЕС.

"Сейчас дискуссии проходят на уровне ЕС и между государствами-членами, чтобы гарантировать скоординированный подход… Основываясь на последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая активность полностью не остановлена, в частности, гуманитарные случаи прорабатываются" , - добавила Гиппер.

Она подчеркнула, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон посетит Латвию и Финляндию в первую неделю сентября для дальнейших обсуждений этой темы.

Спикер также прокомментировала приостановку Эстонией действия шенгенских виз россиян, которые выдала балтийская страна. Она отметила, что это происходит "учитывая беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись - не только Украина, но и государства-члены".