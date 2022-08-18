В Британии началась масштабная забастовка работников транспорта

В Британии десятки тысяч работников транспортной сферы начали четырехдневную забастовку в рамках затянувшегося спора о заработной плате и ​​условиях труда, сообщает Корреспондент.

В протестах принимают участие члены Профсоюза железнодорожного и морского транспорта (RMT), Ассоциации наемных работников транспорта (TSSA) и профсоюза Unite.

Отмечается, пассажиры поездов, столичного метро и автобусов столкнутся с проблемами в ближайшие дни.

Так, в четверг и субботу на 80% сократятся железнодорожные перевозки: половина линий будет закрыта. А в пятницу ожидаются перебои в работе лондонского метро и на автобусных маршрутах.

Также ожидается, что протесты повлияют на движение воскресных утренних поездов.

Транспортные профсоюзы Британии добиваются гарантий отсутствия принудительных увольнений, повышения заработной платы и обещаний не изменять в одностороннем порядке условия труда.