В Британии началась масштабная забастовка работников транспорта
В Британии десятки тысяч работников транспортной сферы начали четырехдневную забастовку в рамках затянувшегося спора о заработной плате и условиях труда, сообщает Корреспондент.
В протестах принимают участие члены Профсоюза железнодорожного и морского транспорта (RMT), Ассоциации наемных работников транспорта (TSSA) и профсоюза Unite.
Отмечается, пассажиры поездов, столичного метро и автобусов столкнутся с проблемами в ближайшие дни.
Так, в четверг и субботу на 80% сократятся железнодорожные перевозки: половина линий будет закрыта. А в пятницу ожидаются перебои в работе лондонского метро и на автобусных маршрутах.
Также ожидается, что протесты повлияют на движение воскресных утренних поездов.
Транспортные профсоюзы Британии добиваются гарантий отсутствия принудительных увольнений, повышения заработной платы и обещаний не изменять в одностороннем порядке условия труда.