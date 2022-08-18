Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Бердянске Запорожской области городскую военную администрацию и назначил начальника.

﻿Об этом говорится на сайте﻿ президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области" , - говорится в сообщении.

Ответственность за выполнение мер по созданию администрации возложена на Генштаб и Запорожскую ОГА.

Также президент своим распоряжением назначил начальника Бердянской городской военной администрации: