Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

Зеленский создал в Бердянске военную администрацию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Бердянске Запорожской области городскую военную администрацию и назначил начальника.

﻿Об этом говорится на сайте﻿ президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области", - говорится в сообщении.

Ответственность за выполнение мер по созданию администрации возложена на Генштаб и Запорожскую ОГА.

Также президент своим распоряжением назначил начальника Бердянской городской военной администрации:

"Назначить Галицину Викторию Леонидовну начальником Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области", - говорится в распоряжении.

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