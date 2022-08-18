В Харькове объявили траур

Пятницу, 19 августа, в Харькове объявили днем траура по погибшим вследствие ракетных ударов минувшей ночью. Об этом в эфире телемарафона сказал харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает Корреспондент.

"Ни одна картинка, даже телевизионная, не может передать ужас, который происходит в Харькове. Мы приняли решение, что завтра в Харькове будет объявлен день траура по всем погибшим. На месте разбора завалов собрались харьковчане, все со слезами на глазах. Работают службы ГСЧС, работают психологи, скорая и коммунальные службы" , - сообщил мэр города.

Терехов сообщил, что в результате ракетных ударов в Харькове погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, а под завалами могут находиться еще 3-5 человек.

В полиции Харьковской области сообщили, что удар по жилому дому в Салтовском районе вечером 17 августа был нанесен ракетой Искандер, выпущенной в 2020 году.