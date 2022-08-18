Начались переговоры Зеленского с Эрдоганом

Во Львове началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Раджепа Тайипа Эрдогана. Об этом, со ссылкой на турецкий телеканал A Haber, сообщает Корреспондент.

В ходе визита в Украину он встретится с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По данным турецких СМИ, Эрдоган планирует предложить Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также предложит объявить режим прекращения огня.