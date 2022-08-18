Резников встретился с министром обороны Турции
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился во Львове со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня во Львове проходит встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.
Во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".