Данилов: Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией

Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией. Всяческие компромиссы с Кремлем лишь отложат войну на будущее, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Касаемо вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деокупация к границам 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем, - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах" , - заявил Данилов.

Напомним, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на рубежи 1991 года.